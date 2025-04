Le nouveau baromètre du numérique établi par le CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie) montre qu’iOS est désormais solidement implanté en France. Au milieu des dizaines de tableaux affichés par le rapport, on trouve en effet un graphique sur la répartition des systèmes d’exploitation mobiles en fonction des différentes tranches d’âge de la population globale, et force est de constater qu’iOS s’en sort plus qu’avec les honneurs : l’iPhone occupe 30% de Pdm chez les 12-17 ans et 33% chez les 25-39 ans, mais surtout domine son concurrent Android sur la tranche des 18-24 ans (52% de Parts de marché contre 46%). Le mobile d’Apple est moins à son avantage à partir de 40 ans, soit 19% de Pdm chez les 40-59 ans, 18% chez les 60-69 ans et 17% au delà de 70 ans.

Sur l’ensemble de la population française et pour l’année 2024, iOS occupe 25% de Pdm contre 73% pour Android, un score en nette progression sur 5 ans (22% de Pdm pour iOS et 77% pour Android). On apprend aussi sans surprise que les plus jeunes, les plus aisés financièrement et les plus urbains ont plutôt tendance à privilégier l’iPhone, tandis qu’Android reste surdominant dans les autres catégories de la population.