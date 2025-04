Une nouveauté d’iOS 19 qui serait réservée à l’iPhone 17 Pro serait la possibilité de filmer simultanément avec la caméra avant et la caméra arrière. C’est en tout cas ce qu’affirme le leaker Jon Prosser.

Ce système de filmer en simultané avec la caméra avant et la caméra arrière est déjà possible avec des applications tierces à télécharger sur l’App Store. Il y a aussi Samsung qui propose déjà cette fonctionnalité sur ses smartphones Galaxy, et ce depuis plusieurs années maintenant. Il faudrait maintenant s’attendre à la même chose au niveau de l’application Appareil photo d’Apple sur iOS 19.

Il est certain que filmer à l’avant et à l’arrière en même temps peut être utile selon la situation. Par exemple, les créateurs de contenus sur YouTube ou les réseaux sociaux pourraient montrer leur visage avec la caméra avant et ce qu’il y a devant eux avec la caméra arrière.

La grande question ici est de savoir pourquoi cette nouveauté serait réservée aux iPhone 17 Pro. Ces modèles auront la nouvelle puce A19 Pro, mais il nous semble surprenant que les modèles actuels ne puissent pas en profiter, surtout que des applications tierces proposent déjà d’avoir une expérience similaire. Il se pourrait qu’Apple limite cette nouveauté aux iPhone 17 Pro pour leur proposer une valeur ajoutée et ainsi pousser à l’achat.

Apple annoncera iOS 19 le 9 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025. Plusieurs images ont fuité pour dévoiler la nouvelle interface du système d’exploitation. Quant aux iPhone 17, Apple devrait logiquement les annoncer en septembre.