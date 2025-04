Apple annonce que la publication des résultats financiers du deuxième trimestre de son année fiscale 2025 se fera le 1er mai. Ce sera l’occasion d’avoir des informations sur les ventes d’iPhone et tout ce qui tourne autour des droits de douane aux États-Unis.

Apple a un exercice fiscal décalé. Son deuxième trimestre correspond au premier trimestre dans notre calendrier. Cette période fut l’occasion d’avoir le lancement de plusieurs produits Apple : iPhone 16e, iPad Air M3, iPad avec puce A16, MacBook Air M4, Mac Studio M4 Max et M3 Ultra, Powerbeats Pro 2, ainsi que plusieurs accessoires.

Comme c’est le cas depuis le Covid-19, Apple ne fournit plus d’estimations publiques pour les résultats trimestriels. Pour leur part, les analystes misent sur un chiffre d’affaires de 94,1 milliards de dollars. Cela représenterait ainsi une hausse d’environ 3,5 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Mais comme dit précédemment, un élément intéressant va concerner la prise de parole d’Apple sur les droits de douane aux États-Unis. Est-ce que cela va se traduire par des hausses de prix pour les iPhone et d’autres produits ? C’est une possibilité, surtout quand on sait que les droits de douane visant la Chine (là où sont produits les iPhone) sont de 54 %. S’ajoute à cela le fait que Donald Trump a déjà menacé des droits de douane supplémentaires.

Au vu de la situation et d’une possible hausse de prix, plusieurs clients Apple ont décidé de se rendre dans les Apple Store pour acheter un nouvel iPhone. C’était un achat dans la panique. Ils préfèrent avoir le dernier modèle à un prix « normal » plutôt qu’attendre et avoir un tarif plus élevé.