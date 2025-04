Une nouvelle étude de Piper Sandler révèle à quel point l’iPhone reste incontournable chez les adolescents américains. Selon l’enquête Taking Stock of Teens du printemps 2025, près de 9 adolescents sur 10 (88 %) possèdent un smartphone Apple, contre 85 % l’année précédente. Un record historique.

Plus significatif encore : la même proportion (88 %) affirme vouloir acheter un iPhone comme prochain téléphone. Et un quart des sondés envisagent même de s’offrir l’iPhone 17 dès sa sortie, contre 22 % pour l’iPhone 16 en 2024. Ces chiffres montrent que l’iPhone n’est plus simplement un produit technologique, mais un véritable phénomène culturel chez les jeunes.

L’échec relatif de l’Apple Vision Pro

Si Apple règne sans partage sur le marché des smartphones pour les adolescents, la firme à la pomme essuie plusieurs revers dans d’autres domaines. Le casque Vision Pro ne séduit que 1 % des jeunes utilisateurs, loin derrière les casques Oculus (25 %). Il est certain que le prix de 3 999 euros pour le casque d’Apple n’aide pas.

Pire : l’engouement pour la réalité virtuelle semble globalement retomber. Environ 60 % des possesseurs de casques de réalité virtuelle admettent les utiliser rarement, contre 50 % en 2022. Les adolescents ont visiblement du mal à trouver une utilité quotidienne à ces appareils.

Apple TV+ et Apple Music : des résultats mitigés

Côté streaming vidéo, Apple TV+ enregistre un gros flop avec seulement 1 % de parts d’audience chez les adolescents américains. Netflix domine largement (31 %), grignotant même des parts de marché à YouTube (26 %).

En revanche, Apple Music résiste plutôt bien face à Spotify. Le service de streaming musical d’Apple est utilisé par 34 % des adolescents, se maintenant en deuxième position. Toutefois, l’écart reste important avec Spotify (65 %). Lorsqu’on examine uniquement les abonnements payants, la différence se réduit : 30 % pour Apple Music contre 45 % pour Spotify. Cela suggère qu’une large partie des utilisateurs de Spotify choisit encore de la version gratuite avec publicités.

TikTok devance Instagram, mais avec moins d’engagement

L’étude s’est également penchée sur les réseaux sociaux. Sans surprise, TikTok caracole en tête avec 47 % de préférence chez les jeunes, devant Instagram (28 %). Mais lorsqu’on mesure l’engagement réel – c’est-à-dire le temps passé et les interactions – Instagram reprend l’avantage (87 % contre 79 % pour TikTok).

Au final, cette étude confirme la domination écrasante d’Apple dans l’écosystème mobile des adolescents américains, mais révèle aussi ses difficultés à s’imposer dans des marchés émergents comme la réalité virtuelle. Un paradoxe pour une entreprise qui mise justement sur ce type de technologies et les services pour assurer son avenir.