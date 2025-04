Il est désormais possible d’utiliser la version Web d’Apple Plans depuis son iPhone. C’était déjà possible sur iPad, Mac et PC, et voilà maintenant que le smartphone d’Apple s’ajoute à la liste.

Apple a mis à jour sa documentation pour indiquer que l’usage de Plans sur le Web est maintenant possible sur iPhone. La page française n’a pas été mise à jour depuis août 2024, mais elle le sera prochainement avec les dernières informations en date.

Vous pouvez ainsi prendre votre iPhone et vous rendre à l’adresse maps.apple.com. Vous aurez accès à la version Web du service de cartographie et pourrez naviguer sur la carte, faire des recherches, accéder à des points d’intérêt et plus encore.

Naturellement, l’intérêt de la version Web est limité sur iPhone étant donné qu’il existe déjà l’application Plans. Celle-ci propose une meilleure expérience générale. Mais la version Web sur iPhone peut rester utile pour certaines situations. On peut citer l’exemple de ceux qui ont décidé de supprimer l’application Plans depuis iOS 18.4 parce qu’ils préfèrent Google Maps et l’ont configurée par défaut. Dans ce scénario, la version Web peut leur être utile s’ils reçoivent un lien dédié envoyé par un ami ou un proche.

Apple Plans sur le Web peut être utilisé sur Safari pour iPhone, iPad et Mac, ainsi que sur Microsoft Edge, Chrome et Firefox sur PC, Mac et appareils mobiles.