Apple TV+ a dévoilé il y a quelques heures le premier trailer de la nouvelle saison de Long Way Home, quatrième volet (après Long Way Down, Long Way Up et Long Way Round) d’une série documentaire d’aventure à moto produite par Ewan McGregor et Charley Boorman. Cela fait désormais plusieurs années que les deux compères sillonnent le monde avec leur motos électriques, un road trip souvent épique et rempli de péripéties en tous genres. Cette fois, le parcours de Long Way Home ramènera les deux motards plus près de chez eux, un « retour à la maison » qui pourrait aussi signifier la fin de ce beau projet de documentaire.

Au lieu d’emprunter le chemin le plus court entre la maison d’Ewan en Écosse et celle de Charley en Angleterre, les deux amis choisissent d’effectuer un détour pittoresque de deux mois. Leur aventure les mènera à travers plus de 15 pays, du Nord de la mer du Nord à la Scandinavie, en passant par le cercle Arctique, les pays baltes, et toute l’Europe continentale, avant de regagner le Royaume-Uni par la Manche. Comme d’habitude, la série propose des paysages à couper le souffle, de nombreuses rencontres qui redonnent foi en l’être humain, sans oublier des moments de tensions émotionnelles forcément inoubliables. Une vraie pépite.