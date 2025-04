Un article de Bloomberg publié hier révèle que, si l’on en croit des analystes de Bank of America, Apple pourrait potentiellement déplacer la production de l’iPhone aux États-Unis, mais qu’une telle décision impliquerait des difficultés d’organisation considérables ainsi qu’une augmentation dramatique des coûts de production. Les analystes estiment en effet que les coûts de main-d’œuvre aux États-Unis pourraient augmenter les dépenses de production de l’iPhone de 25 %, sans compter que de nombreux composants resteraient encore sourcés en Chine (avec donc des tarifs d’importation de 90 % voire plus). Ce rapport coïncide avec l’intensification des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, les deux pays ayant choisi la voie de l’escalade commerciale dans la guerre des tarifs douaniers.

La relocalisation américaine de la production d’iPhone ne serait en fait viable que si Apple bénéficiait d’exemptions tarifaires sur certains composants fabriqués à l’étranger, mais les analystes de Bloomberg restent pessimistes à ce sujet. Apple finira t-il tout de même par franchir le pas de la relocalisation sous la pression des tarifs douaniers imposés à la Chine ? Cette revirement stratégique ne semble pas (encore) à l’ordre du jour.