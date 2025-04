Apple TV+ a décidé de proposer gratuitement sur YouTube le premier épisode de sa nouvelle série Vrais voisins, faux amis. Celle-ci a débuté aujourd’hui sur la plateforme de streaming.

Le premier épisode peut être regardé par tout le monde, et ce gratuitement. Nous l’avons inclus juste au-dessus. Sa durée est d’un peu plus de 56 minutes (générique inclus). Il faudra par contre se tourner vers Apple TV+ et donc payer un abonnement pour voir la suite (une offre en cours permet de payer 4,99€/mois pendant trois mois au lieu de 9,99€/mois). Le deuxième épisode est d’ores et déjà disponible sur Apple TV+. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. La saison en comprendra neuf.

Après avoir été licencié en disgrâce, Andrew « Coop » Cooper (Jon Hamm), un gestionnaire de fonds spéculatifs toujours aux prises avec son récent divorce, se résout à voler dans les maisons de ses voisins dans le très aisé Westmont Village, pour découvrir que les secrets et les affaires cachés derrière ces riches façades pourraient être plus dangereux qu’il ne l’aurait jamais imaginé.

Outre Jon Hamm, le casting comprend Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Marie Gravitt et Donovan Colan

Enfin, Apple TV+ semble réellement croire en cette série, puisque le service de streaming a déjà donné son feu vert pour une saison 2.