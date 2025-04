Apple TV+ a acquis les droits de diffusion mondiaux du documentaire Come See Me in the Good Light, un métrage particulièrement remarqué au Festival du film de Sundance 2025, où il a remporté le Festival Favorite Award. Réalisé par Ryan White, le film a reçu des éloges critiques et des avis unanimes pour sa profondeur émotionnelle et sa qualité artistique, salué comme un « regard touchant sur la fragilité de la vie humaine ». Il a également remporté les Prix du public aux festivals de Boulder, Cleveland et Full Frame, et fera donc ses débuts sur Apple TV+ cet automne.

Les poétesses Megan Falley et Andrea Gibson

Le documentaire raconte l’histoire d’amour émouvante et pleine d’humour des poétesses Andrea Gibson et Megan Falley, qui font face ensemble à un diagnostic de cancer incurable avec courage, tendresse et humour. En mêlant joie et douleur, le couple transforme son épreuve en une célébration poignante de la résilience. Le film comprend également une chanson originale coécrite avec Andrea Gibson et interprétée par Sara Bareilles et Brandi Carlile, ajoutant une dimension musicale à ce récit profondément humain.