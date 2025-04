Le leaker Kosutami, connu pour ses révélations sur les prototypes Apple, a partagé de nouvelles images d’un câble d’alimentation qui serait destiné à un futur casque « Vision Air ». Ce modèle représenterait une version allégée du Vision Pro, probablement avec un prix moins élevé.

Selon le leaker, le casque adopterait un design plus fin et intégrerait du titane pour le boîtier de la batterie ainsi que certaines structures internes. Cette décision viserait à réduire le poids global de l’appareil. L’aluminium resterait présent sur la majorité de l’extérieur, mais dans une nouvelle finition bleu nuit, baptisée « Minuit », contrairement à l’actuel Vision Pro disponible uniquement en argent.

Les photos publiées montrent également un connecteur en aluminium anodisé, assorti à cette couleur Minuit. Ce composant rappelle le connecteur du Vision Pro, mais avec huit broches au lieu de douze. Ce changement pourrait indiquer une refonte de la batterie externe. En revanche, le connecteur de la sangle audio semble identique à celui du modèle existant.

Not the same size with OG lightning plug. It's wider than that pic.twitter.com/LFEdV40fpB

— Kosutami (@Kosutami_Ito) April 16, 2025