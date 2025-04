Apple vient de mettre en ligne une nouvelle publicité qui concerne Apple Intelligence et plus exactement la fonction « Corriger » au niveau de l’application Appareil photo.

La publicité montre un jeune homme qui se fait prendre en photo par sa mère, avec celle-ci qui utile un iPhone 16 Pro. Plusieurs photos sont prises, puisque le jeune homme prend différentes poses.

Plus tard, il s’allonge sur son lit et regarde les photos capturées avec l’iPhone 16 Pro. Il se trouve que sa mère apparaît dans chacune des photos. En effet, il y a un miroir derrière le jeune homme. Il exprime son mécontentement, mais réalise qu’il peut corriger le tir.

Il utilise alors la fonction « Corriger » de l’application Photos qui dépend d’Apple Intelligence. Cela permet de retirer une personne ou un élément gênant d’une photo en quelques instants. Il suffit de sélectionner la personne ou l’objet, et le tour est joué. L’IA fait le nécessaire pour remplacer l’objet ou la personne.

Si vous voulez tester, assurez-vous d’avoir votre iPhone (iPhone 15 Pro ou iPhone 16) avec la dernière version d’iOS 18. Une fois que c’est fait, ouvrez l’application Photos, choisissez une photo et appuyez sur l’icône en bas avec les trois lignes horizontales. Appuyez ensuite sur le bouton « Corriger » et sélectionnez l’élément qui vous dérange. Apple Intelligence va alors faire le nécessaire et vous proposer la photo corrigée.