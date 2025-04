Apple se préparerait à lancer la production d’essai de son prochain smartphone de milieu de gamme, l’iPhone 17e, dont la sortie serait prévue pour la fin du mois mai 2026. Si l’on en croit le leaker (plutôt fiable) Fixed Focus Digital, qui s’appuie sur des sources au sein de la chaîne d’approvisionnement chinoise d’Apple, cet appareil entrerait directement en concurrence avec des modèles similaires de marques comme Xiaomi, Redmi ou vivo. L’iPhone 17e succéderait ainsi à l’iPhone 16e, un modèle à 599 dollars lancé au mois de février 2025 et doté d’un écran OLED de 6,1 pouces, du Face ID, d’une puce A18 et d’un port USB-C. Ce nouveau modèle se positionnerait comme une alternative un peu plus plus « abordable » dans la gamme iPhone.

L’arrivée de la série “e” représente un tournant stratégique pour Apple, l’objectif étant aussi de mettre un terme aux lancements irréguliers de la gamme iPhone SE. Apple pourrait ainsi rafraîchir la gamme entre deux sorties phares majeures, et cette fois avec un « vrai » nouveau modèle plutôt qu’un simple changement de coloris. Cette stratégie semble déjà payante : selon Counterpoint Research, Apple a pris la première place des ventes mondiales de smartphones au premier trimestre 2025, grâce notamment au succès de l’iPhone 16e dans les marchés émergents. Apple va t-il garder sa couronne de plus gros vendeur de smartphone une troisième puis une quatrième année de suite ?