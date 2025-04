Apple rend disponible au téléchargement la deuxième bêta publique d’iOS 18.5 sur iPhone et d’iPadOS 18.5 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la troisième bêta pour les développeurs.

iOS 18.5 est une petite mise à jour, du moins pour l’instant. L’application Mail a ajouté une nouvelle option permettant d’afficher les photos des contacts. Il suffit d’appuyer sur les trois petits points en haut à droite pour activer la nouvelle option. Apple a également modifié la section AppleCare et garantie au niveau de Réglages > Général. Il y a maintenant une bannière qui apparaît en haut de l’écran avec le logo d’AppleCare et un lien pour en savoir plus sur l’assurance. Aussi, la deuxième bêta a ajouté deux nouveautés pour les clients de Free Mobile : le transfert rapide d’eSIM et la conversion de carte SIM en eSIM.

Comment télécharger la mise à jour

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez la bêta d’iOS 18.5 apparaître et pourrez procéder au téléchargement puis à l’installation.

Si vous n’avez pas rejoint le programme et souhaitez le faire, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Du côté du Mac, Apple propose également la deuxième bêta publique de macOS 15.5. Elle aussi arrive 24 heures après la deuxième bêta pour les développeurs.