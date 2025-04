Apple Intelligence est disponible pour de nombreux utilisateurs, mais l’IA connaît-elle un succès ? Si l’on en croit un sondage réalisé par la banque d’investissement Morgan Stanley, c’est supérieur aux attentes.

Un succès (relatif) pour Apple Intelligence

Morgan Stanley a réalisé son sondage auprès de 3 300 utilisateurs américains et indique :

Près de 80 % de tous les propriétaires américains d’iPhone éligibles ont téléchargé et utilisé Apple Intelligence au cours des six derniers mois. Nombre d’entre eux l’ont décrit comme facile à utiliser, innovant ou améliorant leur expérience d’utilisateur. Ainsi, près de 42 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il était extrêmement ou très important que leur prochain iPhone soit équipé d’Apple Intelligence ; et 54 % des personnes interrogées susceptibles d’effectuer une mise à niveau au cours des 12 prochains mois ont déclaré qu’il était extrêmement ou très important que leur prochain iPhone soit équipé d’Apple Intelligence.

Le même sondage a révélé qu’un utilisateur sur deux est prêt à payer au moins 10$/mois pour utiliser Apple Intelligence :

15$ ou plus par mois : 22 %

10$ à 14,99$ par mois : 30 %

5$ à 9,99$ par mois : 17 %

Moins de 5$ par mois : 11 %

Pas partants pour payer : 14 %

Ne savent pas ou trop tôt pour le dire : 6 %

Malgré le sondage du jour, beaucoup d’utilisateurs se disent déçus par la version actuelle d’Apple Intelligence, surtout quand c’est comparé avec la concurrence comme ChatGPT, Gemini et d’autres IA. Il faut maintenant attendre iOS 19 et voir ce qu’Apple proposera. Cette mise à jour doit notamment proposer le nouveau Siri plus intelligent. Il aurait dû voir le jour avec iOS 18, mais Apple a annoncé un report.