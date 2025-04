Le beat them all TMNT: Shredder’s Revenge Mobile (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est arrivé sur mobile au mois de janvier 2023, et en ces temps anciens, le titre était alors jouable uniquement par les abonnés Netflix. Bonne nouvelle donc pour les amateurs des Tortues Ninja, le jeu est disponible depuis quelques jours pour l’ensemble des joueurs sur iOS ! Le premier niveau du jeu est même jouable gratuitement, après quoi il faudra débourser 8,99 euros pour accéder à la totalité du titre. Cette version de TMNT: Shredder’s Revenge est aussi jouable en multijoueurs depuis peu. Bref, un immanquable pour les fondus de jeux d’arcade en pixel-art. Il est bien sûr possible de diriger (sur 16 niveaux) les mythiques héros bouffeurs de pizzas que sont Leo, Raph, Donnie et Mickey, ainsi qu’April, Splinter ou bien encore Cacey Jones. Pour ne rien gâcher, les DLC Dimension Shellshock et Radical Reptiles sont inclus dans cette version mobile !



Comme on peut s’en douter, le gameplay a bien sûr été revu en profondeur pour le mobile, et le titre prend en charge les manettes Bluetooth. A ne pas manquer !