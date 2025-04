Apple a proposé d’intégrer la compatibilité avec le Vision Pro au moteur de jeu Godot, une solution open source gratuite, souvent perçue comme une alternative à Unity et Unreal. Pour l’instant, Godot fonctionne avec des jeux sur PC, mobile et Web, entre autres. Mais avec l’aide d’Apple, les studios pourraient publier nativement leurs jeux sur le Vision Pro.

Sur GitHub, un membre de l’équipe d’ingénierie de visionOS a confirmé qu’Apple souhaitait collaborer pour implémenter Godot. Le fabricant d’iPhone veut proposer un plugin de réalité virtuelle dédié à visionOS et compte poursuivre son développement en fonction des retours de la communauté.

Voici ce qu’indique un ingénieur d’Apple :

J’aimerais mentionner que nous sommes très heureux de travailler avec la communauté de Godot sur l’ajout du support de visionOS. Nous avons essayé de suivre les normes de codage de Godot et de respecter un niveau de qualité élevé pour nos contributions. Nous espérons que nos contributions s’alignent sur les objectifs de Godot. Enfin, même si nous avons essayé de diviser les changements en des pull requests plus petits et autonomes, nous reconnaissons que certains de ces pull requests peuvent être d’une taille considérable.

Le Vision Pro peine encore à convaincre, notamment à cause de son prix élevé (3 999 euros) et d’un catalogue de contenus limité. En facilitant l’accès à des outils gratuits comme Godot, Apple espère étoffer son offre de jeux et d’expériences immersives.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie à long terme : Apple planche déjà sur les futures versions de son casque. En préparant le terrain dès maintenant, la firme mise sur l’avenir de sa plateforme.