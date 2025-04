Le cash infini a des avantages : Apple Studios a remporté une guerre d’enchères serrée contre Netflix et Amazon MGM, récupérant les droits de diffusion d’un film familial de Noël scénarisé par le tandem Jono Matt et Peter Huyck. Inspiré de grands classiques comme Elf, Maman j’ai raté l’avion et La vie est belle, le film Foster the Snowman raconte l’histoire d’un couple sans enfant qui adopte un bonhomme de neige magique et qui vit, en seulement 72 heures, tous les moments clés de la parentalité. Le pitch a suscité un vif intérêt à Hollywood, les auteurs l’ayant présenté à 12 studios différents en seulement quatre jours !

Ironie de la situation, le scénariste Peter Huyck est aussi l’un des producteurs exécutifs de la série The Studio diffusée en ce moment sur Apple TV+. « Présenter un projet à 12 dirigeants de studios juste après avoir lancé une série comme The Studio, où les héros sont justement des cadres de studio, c’était probablement un bon timing » a déclaré Huyck. « On a rarement l’occasion de voir les défis de leurs métiers humanisés à l’écran. Passer des années à créer une série, puis se lancer dans le cinéma avec un film qu’on espère voir traverser les époques, c’était une transition vraiment enthousiasmante à partir de The Studio. » Malgré le contraste évident entre les personnages dysfonctionnels de la série et l’optimisme d’un film de Noël, la sauce a pris auprès de plusieurs poids lourds d’Hollywood et Apple a dû longtemps batailler pour récupérer la mise.