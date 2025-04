Adobe a annoncé il y a quelques heures qu’une version mobile de Firefly, son outil de génération d’images par intelligence artificielle, était dans les tuyaux, l’objectif étant de rivaliser avec la présence croissante d’OpenAI dans le domaine de l’IA visuelle (et sur mobile). Dévoilée lors de la conférence MAX sur la créativité qui se déroulait à Londres, l’application sera bientôt disponible sur iOS et Android, bien qu’aucune date de sortie précise n’ait encore été communiquée. Si l’on en croit Alexandru Costin, vice-président d’Adobe Firefly, cette version mobile est pensée comme un « outil-compagnon » créatif permanent qui permettra aux utilisateurs de concrétiser rapidement des idées visuelles — comme des ébauches de campagnes publicitaires — et ce même en déplacement.

Outre l’annonce de Firefly « mobile », Adobe a également présenté de nouveaux modèles d’IA, dont Firefly Image Model 4, Firefly Image Model 4 Ultra, ainsi que le nouveau Firefly Video Model, désormais disponible pour le grand public. Ces outils sont capables de produire des images et vidéos hyperréalistes à partir de simples descriptions textuelles (prompts), tout en garantissant une utilisation « sûre sur le plan commercial » grâce à un filtrage des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle.