Apple TV+ a officiellement donné son feu vert à une adaptation en série de Metropolis, le dernier tome de la célèbre série Berlin Noir de Philip Kerr. La série racontera les origines du détective Bernie Gunther, récemment promu au sein de la prestigieuse brigade criminelle de Berlin en 1928. Sur fond de liberté culturelle et de troubles politiques naissants, Gunther enquête sur une série de meurtres visant les membres les plus marginalisés de la société. Cette histoire d’origine ouvre la voie à une éventuelle adaptation d’autres romans de la franchise de Kerr (si tant est bien sûr que l’audience soit au rendez-vous).

La série est scénarisée par Peter Straughan, récompensé aux Oscars pour Conclave et connu aussi pour son adaptation de La Taupe (Tinker Tailor Soldier Spy). Ce dernier travaille sur la série depuis un certain temps et en a même récemment parlé dans le podcast de Brett Goldstein. La production exécutive est assurée par Straughan, Jane Tranter, Tom Hanks, Gary Goetzman, Dan McCulloch et Ryan Rasmussen. A noter que les droits des romans mettant en scène Bernie Gunther appartiennent désormais à Jane Thynne, romancière et veuve de Philip Kerr, via la société Thynker Ltd.

