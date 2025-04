Le genre Tamagotchi-like semble à priori adapté aux petits écrans d’une montre connectée. Le studio rakTech LLC s’est mis au travail et a lancé il y a quelques jours Pixel Paws (Lien App Store – 2,99 euros – iPhone/iPad), un petit jeu dans lequel il sera possible de s’occuper de charmantes petites bestioles toutes pixellisées juste en touchant le cadrant de son Apple Watch ! Pas d’achats intégrés, pas de publicité, ce qui est vraiment notable pour ce genre de titre.

Dans Pixel Paws, le joueur commence avec un seul animal de compagnie (Lapin, tortue d’eau, etc.) et gagne progressivement des pièces – en monnaie virtuelle bien sûr- en prenant soin de ce dernier (le nourrir, jouer avec lui, etc.). Toutes ces micro-actions sont soumises à des délais, si bien que le joueur sera incité à revenir régulièrement vers son pet-virtuel pour continuer à progresser. Les pièces récoltées en jeu permettent de débloquer de nouveaux arrière-plans, des effets météorologiques, des environnements, ou encore d’adopter d’autres animaux. Le chara-design et les animations sont vraiment réussies et l’on se prend vite au jeu (qui peut même être un poil addictif, attention…).