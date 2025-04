Apple TV+ annonce un podcast original sur l’homme derrière la tristement célèbre « chaîne de Ponzi ». Le podcast intitulé « Easy Money: The Charles Ponzi Story » racontera l’histoire incroyable de Charles Ponzi, un immigré italien qui en 1920 a fraudé l’équivalent moderne d’un quart de milliard de dollars. Animé par la journaliste Maya Lau, ce docudrame en huit épisodes mêlera narration immersive et enquête journalistique afin de décrire l’ascension fulgurante et la chute spectaculaire de ce personnage emblématique devenu l’un des escrocs les plus célèbres de l’histoire, et dont l’influence reste encore forte sur le monde de la finance (l’affaire Maddoff est là pour le prouver). A noter que le comédien, acteur et animateur de podcast Sebastian Maniscalco (« The Irishman », « About My Father », « Bookie », « It Ain’t Right Tour ») prêtera sa voix à Ponzi dans le podcast. dont la sortie est prévue pour le 23 juin 2025.

« Charles Ponzi était un personnage plus grand que nature — il n’était pas seulement un escroc ; il était l’escroc par excellence. Endosser son rôle et donner vie à cette histoire incroyable a été une expérience folle », a déclaré Maniscalco. « ‘Easy Money: The Charles Ponzi Story’ offre un regard fascinant sur l’homme qui a écrit le manuel des escroqueries modernes — un véritable cours magistral sur le charme, la tromperie et le prix à payer pour croire en quelque chose de trop beau pour être vrai. »

Les huit épisodes du podcast Easy Money: The Charles Ponzi Story seront disponibles pour les abonnées Apple TV+ dès le 23 juin. Les non-abonnés pourront accéder aux deux premiers épisodes le 23 juin, suivi d’un nouvel épisode par semaine.