Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 4 (build 22F5068a) d’iOS 18.5 sur iPhone et d’iPadOS 18.5 sur iPad. Elle concerne pour l’instant les développeurs et arrive une semaine après la précédente.

iOS 18.5 est une petite mise à jour, du moins pour l’instant. L’application Mail a ajouté une nouvelle option permettant d’afficher les photos des contacts. Il suffit d’appuyer sur les trois petits points en haut à droite pour activer la nouvelle option. Apple a également modifié la section AppleCare et garantie au niveau de Réglages > Général. Il y a maintenant une bannière qui apparaît en haut de l’écran avec le logo d’AppleCare et un lien pour en savoir plus sur l’assurance. Aussi, la deuxième bêta a ajouté deux nouveautés pour les clients de Free Mobile : le transfert rapide d’eSIM et la conversion de carte SIM en eSIM.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la bêta 4 d’iOS 18.5. La bêta publique équivalente ne va pas tarder à arriver.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 4 de macOS 15.5 (build 24F5068b) sur Mac, de watchOS 11.5 (build 22T5567a) sur Apple Watch, de tvOS 18.5 (build 22L5566a) sur Apple TV et visionOS 2.5 (build 22O5467a) sur Apple Vision Pro. Elle aussi concerne pour le moment les développeurs et arrive une semaine après la précédente version.