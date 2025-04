Apple a publié il y a quelques heures une nouvelle étude menée par le professeur Viswanath Pingali de l’Indian Institute of Management Ahmedabad, une étude qui révèle que l’écosystème de l’App Store en Inde a généré ₹44 447 crores (5,31 milliards de dollars) de revenus pour les développeurs en 2024. Fait remarquable, plus de 94 % de ce chiffre d’affaires est allé directement aux développeurs et aux entreprises, sans aucune commission versée à Apple. Ces chiffres montrent de façon claire que l’App Store est un moteur économique décisif pour le secteur du développement d’application en Inde, d’autant plus que les revenus mondiaux des développeurs indiens ont triplé au cours des cinq dernières années. Ces données ont même fait réagir Tim Cook, le CEO d’Apple : « L’App Store a été un miracle économique pour les développeurs en Inde et dans le monde entier, et nous sommes ravis de soutenir leur travail. Cette étude souligne la puissance de l’économie des applications, incroyablement dynamique, en Inde. Et nous restons déterminés à continuer d’investir dans la réussite des développeurs de toutes tailles, alors qu’ils créent des apps qui ont un impact important et enrichissent la vie des gens. »

L’étude identifie également les principaux secteurs moteurs de cette croissance, notamment la livraison de nourriture (via app), les voyages, les jeux, le divertissement et l’éducation. En 2024, les développeurs indiens sur l’App Store ont généré ₹38 906 crores (4,65 milliards de dollars) grâce à la vente de biens et services physiques, ₹3 014 crores (352,9 millions de dollars) via la publicité intégrée, et ₹2 527 crores (302 millions de dollars) provenant de biens et services numériques.