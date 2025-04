Apple propose aujourd’hui Snapshot, une nouvelle page sur son site qui permet de découvrir des artistes, des acteurs/actrices, des sportifs et plus encore. L’idée est de mettre en avant leurs contenus.

La page Snapshot d’Apple met en avant des artistes comme Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Dua Lipa, Charli xcx ou encore Taylor Swift. Parmi les acteurs et actrices, on retrouve notamment Cate Blanchett, Austin Butler, Zendaya, Jennifer Aniston et d’autres. Pour les sportifs, il y a Lionel Messi, Stephen Curry, Roger Federer et d’autres.

« Vos favoris, en un coup d’œil. Découvrez les artistes, les acteurs et les athlètes que vous aimez sur Apple », indique Apple comme slogan.

Chaque célébrité a le droit à un bouton « Explorer ». Si vous choisissez un chanteur ou une chanteuse par exemple, vous aurez le droit à quelques albums avec un accès (sans surprise) sur Apple Music. Il y a aussi des podcasts et un accès sur Apple TV+ s’il existe un programme en lien avec l’artiste.

L’histoire est similaire si vous choisissez un acteur ou un sportif. Dans le cas des acteurs et actrices, Snapshot met en avant des films ou séries qui sont disponibles sur l’application Apple TV. Il peut également y avoir des podcasts depuis l’application Podcasts d’Apple. Pour les sportifs, ce sont essentiellement des documentaires sur l’application Apple TV. Des podcasts sont également disponibles.

Snapshot est disponible depuis l’adresse snapshot.apple.com. C’est uniquement en anglais pour le moment.