Le lancement le plus marquant d’Apple cette année sera sans doute celui de l’iPhone 17 Air — également appelé iPhone 17 Slim — un nouveau modèle élégant arborant un design ultra-fin de seulement 5,5 mm d’épaisseur. Destiné à remplacer l’actuel modèle Plus, l’Air devrait être proposé entre 900 et 1 000 dollars. Si l’on en croit les rumeurs, ce modèle sera équipé d’un écran de 6,6 pouces, se positionnant entre les modèles Pro et Pro Max en termes de taille. Malgré la taillé imposante du 17 Air, l’analyste Ming-Chi Kuo croit savoir qu’Apple travaille déjà sur de prochaines versions dont une dotée d’un écran encore plus grand.

Après le lancement de l’iPhone 17 Air cet automne, Apple prévoit déjà de sortir un iPhone 18 Air légèrement amélioré en 2026, amorçant ainsi un cycle de mises à jour annuelles. Kuo précise qu’Apple viserait la seconde moitié de 2027 pour lancer un iPhone 19 Air « redesigné » avec un écran plus grand, ce qui placerait les dimensions du Air dans les eaux de l’actuel iPhone 16 Pro Max. La gamme iPhone est d’ailleurs en pleine mutation, avec des refontes majeures prévues pour les modèles Pro, un modèle des 20 ans de l’iPhone et le lancement des premiers iPhones pliables dès fin 2026.