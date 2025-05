La mise à jour d’iOS 18.5 permet aux iPhone 13 d’accéder à des fonctionnalités satellite fournies par les opérateurs. Contrairement aux modèles plus récents, ces appareils ne disposent pas de la connectivité satellite intégrée d’Apple, assurée par Globalstar.

Cela concerne les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Pour en bénéficier, les utilisateurs devront souscrire à un forfait mobile proposant une option satellite. Certains opérateurs ont déjà déployé cette technologie. iOS 18.5 est disponible aujourd’hui en release candidate pour les développeurs et testeurs publics, la version finale pour tous arrivera dans quelques jours.

Aux États-Unis, par exemple, l’opérateur T-Mobile collabore avec SpaceX pour offrir l’accès aux satellites Starlink via le service Starlink Direct, une solution de secours en l’absence de réseau Wi-Fi ou cellulaire. En Australie et en Nouvelle-Zélande, les opérateurs Telstra et One NZ ont également lancé des offres similaires. De retour aux États-Unis, Verizon propose bien une connectivité satellite, mais celle-ci n’est pas encore compatible avec l’iPhone.

Une différence majeure avec les iPhone 14 et plus récents

Rappelons qu’Apple intègre une connectivité satellite native depuis l’iPhone 14. Cette fonctionnalité, particulièrement utile dans les zones rurales ou isolées, permet notamment d’utiliser les SOS d’urgence par satellite.

Cependant, iOS 18.5 n’apportera pas cette fonctionnalité aux iPhone 13. En effet, les SOS d’urgence par satellite reposent sur un composant spécifique, absent des modèles antérieurs à l’iPhone 14, et fonctionnent indépendamment des réseaux d’opérateurs.

Avec cette mise à jour, Apple élargit donc les possibilités de connexion pour les iPhone 13, tout en maintenant une distinction claire entre les générations d’appareils. Les détenteurs de ces modèles devront toutefois s’en remettre à leur opérateur pour accéder aux services satellites.