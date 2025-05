Apple vient de proposer au téléchargement la release candidate (build 22F75) d’iOS 18.5 sur iPhone et d’iPadOS 18.5 sur iPad. Elle arrive une semaine après la bêta 4.

Voici les notes de version d’Apple pour iOS 18.5 :

Un nouveau fond d’écran Pride Harmony

Les parents reçoivent désormais une notification lorsque le code d’accès au temps d’écran est utilisé sur l’appareil d’un enfant.

L’option Acheter avec l’iPhone est disponible lors de l’achat de contenu dans l’application Apple TV sur un appareil tiers.

Correction d’un problème où l’application Apple Vision Pro peut afficher un écran noir.

La prise en charge des fonctions satellite fournies par l’opérateur est disponible sur l’iPhone 13 (tous les modèles). Pour plus d’informations, consultez le site : https://support.apple.com/122339

Il y a d’autres nouveautés qu’Apple ne mentionne pas. L’application Mail a ajouté une nouvelle option permettant d’afficher les photos des contacts. Il suffit d’appuyer sur les trois petits points en haut à droite pour activer la nouvelle option. Apple a également modifié la section AppleCare et garantie au niveau de Réglages > Général. Il y a maintenant une bannière qui apparaît en haut de l’écran avec le logo d’AppleCare et un lien pour en savoir plus sur l’assurance. Aussi, il y a du nouveau pour les clients de Free Mobile : le transfert rapide d’eSIM et la conversion de carte SIM en eSIM.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate. Si tout va bien lors des tests, alors Apple proposera exactement cette version à tous les utilisateurs. La mise à jour finale devrait arriver dans quelques jours.

Dans le même temps, Apple propose la release candidate de macOS 15.5 (build 24F74) sur Mac, tvOS 18.5 (buid 22L572) pour Apple TV, visionOS 2.5 (build 22O473) pour Apple Vision Pro et watchOS 11.5 (build 22T572).