Depuis janvier, Apple propose les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max reconditionnés sur son refurb en France et dans d’autres pays européens. Voilà maintenant que c’est au tour des États-Unis et du Canada.

Aux États-Unis, l’iPhone 15 reconditionné débute à 619 dollars. Pour l’iPhone 15 Plus, cela commence à 699 dollars. En ce qui concerne l’iPhone 15 Pro, le modèle reconditionné le moins cher est à 759 dollars. Et pour l’iPhone 15 Pro Max, cela débute à 929 dollars. Dans chaque cas, la remise est aux alentours de 15 % par rapport aux prix des modèles neufs.

Apple liste les éléments suivants concernant ses produits reconditionnés :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Chaque coffret comprend un iPhone 15, un câble de charge USB-C (1 mètre) et la documentation.

L’avantage des produits reconditionnés d’Apple est que la qualité est au rendez-vous. En effet, le constructeur se charge de changer la batterie et la coque extérieure. Autant dire que le produit sera dans un état nickel, proche du neuf.