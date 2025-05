L’app Gemini (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) se met enfin à l’heure de l’iPad. Jusqu’ici, l’IA de Google s’affichait sur l’iPad dans une simple version étendue de l’app conçue initialement pour l‘iPhone, mais cette fois, la tablette pommée bénéficie d’un traitement à part, avec par exemple la prise en compte complète de la fonction écran partagé.

Google se fend même d’un petit descritpif pour cette version optimisée :

« Avec la nouvelle application, vous pouvez utiliser le mode écran partagé sur l’iPad pour placer Gemini côte à côte avec d’autres applications et ainsi faciliter le multitâche. Vous pouvez également profiter facilement de fonctionnalités puissantes telles que :

Gemini Live : Tenez des conversations naturelles et fluides dans plus de 45 langues.

Deep Research : Générez rapidement des rapports et recueillez des informations, ce qui permet un gain de temps considérable.

Audio Overview : Analysez et comprenez facilement des fichiers audio (désormais dans 45 langues dont le français, Ndlr)

Canvas : Co-créez et modifiez des documents et du code dans un espace innovant conçu pour la collaboration avec l’IA.

Génération d’images et de vidéos : Donnez vie à vos idées en générant directement sur votre iPad des images et vidéos variées et impressionnantes.

[…] L’application dédiée pour iPad est disponible dès aujourd’hui dans tous les pays où Gemini est actuellement proposé. Vous pouvez la télécharger directement depuis l’App Store. »