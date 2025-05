Apple vient de mettre en ligne une nouvelle publicité sur sa chaîne YouTube qui met en avant le Vision Pro et qui tourne autour de la fête des Mères. Cette fête aura lieu ce dimanche aux États-Unis et le 25 mai en France.

Voici comment Apple présente sa publicité :

Pendant une année entière, Khulan et Sam ont filmé leur fils en vidéo spatiale sur iPhone. Sam a secrètement monté les vidéos spatiales pour en faire un film amateur que Khulan a pu regarder sur l’Apple Vision Pro. À l’occasion de la fête des Mères, Sam l’a surprise en lui proposant le film et en lui donnant l’occasion de revivre ses souvenirs comme si elle y était à nouveau.

Le réalisateur Goh Iromoto a collaboré avec les parents Khulan et Sam Baasanjav au cours de la première année de vie de leur nouveau-né. Sam a filmé des moments avec sa famille sur un iPhone et le réalisateur l’a aidé à monter plus de 55 heures de séquences dans une vidéo familiale pour Khulan.

La publicité a été créée par TBWA\Media Arts Lab, une agence publicitaire qui travaille avec Apple depuis des années maintenant.

Pour rappel, tout le monde peut tourner des vidéos avec son iPhone pour ensuite les regarder sur l’Apple Vision Pro. Il faut au minimum un iPhone 15 Pro ou Pro Max pour tourner ce type de contenus.