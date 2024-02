Apple diffuse aujourd’hui une nouvelle publicité pour le Vision Pro qui se focalise sur l’expérience pour regarder des films et séries. La pub sort le même jour que la commercialisation du casque.

Nouvelle publicité pour l’Apple Vision Pro

La publicité, qui a pour titre First-Timer et la musique If You Only Knew de Gabriels en fond, montre un homme qui met le Vision Pro et ouvre l’application Apple TV. L’application lui propose de regarder la série Masters of the Air qui est disponible sur le service de streaming Apple TV+. Il utilise alors ses doigts pour augmenter la surface afin que la vidéo prenne plus de place, comme s’il avait un très grand téléviseur devant lui.

Il teste ensuite plusieurs emplacements, puis décide finalement de s’allonger sur le canapé pour avoir la série au plafond. Là encore, il agrandit la surface de la vidéo pour avoir un rendu bien plus important. La publicité se termine avec le slogan « Hello Apple Vision Pro ».

« L’Apple Vision Pro est si simple à utiliser avec les yeux, les mains et la voix. C’est comme si vous saviez déjà comment l’utiliser », indique Apple dans la description de sa vidéo.

En complément, Apple a mis en ligne plusieurs vidéos d’assistance qui sont là encore en lien avec l’Apple Vision Pro. On découvre l’application Réglages, le centre de contrôle, comment mettre en place les inserts correcteurs pour ceux qui ont des problèmes de vue, comment enregistrer une vidéo spatiale avec son iPhone et plus encore.