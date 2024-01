Apple a mis en ligne une nouvelle publicité pour le Vision Pro qui a simplement pour nom « Hello ». Elle arrive quelques jours seulement avant la commercialisation du casque. La sortie se fera le 2 février.

Nouvelle pub pour l’Apple Vision Pro

La pub montre plusieurs personnes qui utilisent l’Apple Vision Pro au quotidien avec différents usages. On voit par exemple un homme dans sa cuisine qui porte le casque dans sa cuisine pour réaliser plusieurs tâches à la fois. Un autre regarde le film Napoléon de Ridley Scott et utilise ses doigts pour ajuster la taille de l’image. Il y a également une femme qui passe un appel FaceTime avec une amie, tandis qu’une autre regarde le film Everything Everywhere All at Once pendant son vol. Le dernier est un homme qui regarde une photo en mode panorama.

« L’Apple Vision Pro est arrivé. Désormais, le contenu numérique s’intègre parfaitement à votre espace physique. Vous pouvez faire ce que vous aimez comme jamais auparavant », indique Apple dans la description de sa vidéo. La musique en fond est Dreamer de Roger Hodgson.

Les plus observateurs auront remarqué que les images diffusées par Apple ne sont pas nouvelles. En effet, c’est une combinaison de plusieurs extraits qui avaient déjà été diffusés par le passé lors de la keynote de la WWDC 2023.

La sortie le 2 février concernera les États-Unis. Apple ne dit pas encore quand son casque sera commercialisé en France et dans les autres pays. Le premier de départ est de 3 499 dollars.