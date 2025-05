Toujours aussi inséparables et toujours aussi dingues de moto, Ewan McGregor et Charley Boorman en sont déjà à leur quatrième road trip pour le compte d’Apple TV+. Dans Long Way Home, le parcours nécessite moins de logistique puisque les deux compères ont cette fois décidé de sillonner l’Europe en passant notamment par la Scandinavie et les pays Baltes, sans oublier la France et un détour par le Château de Tarasp en Suisse. L’acteur star chutera même avec son engin près de Copenhague…heureusement sans autres dégâts que matériels.



Pour cette aventure, les deux motards ont cette fois choisi de rouler avec de vieilles moto « vintage », ce qui permet au passage d’éviter les galères de recharge et de réparation des précédents road trips avec des moto électriques. Cette quatrième édition semble aussi encore plus au contact des populations locales, Ewan McGregor et Charley Boorman n’hésitant pas à multiplier les activités, bien au delà donc de la seule conduite sur route. Les deux premiers épisodes de Long Way Home sont immédiatement disponibles sur Apple TV+. Les épisodes suivants seront diffusés chaque vendredi.