Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce d’Echo Valley, un film qui regroupe Julianne Moore et Sydney Sweeney dans les rôles principaux. Il sortira le 13 juin sur la plateforme de streaming.

Dans le thriller haletant Echo Valley, Kate (Julianne Moore) est une mère qui tente de faire la paix avec sa fille troublée, Claire (Sydney Sweeney). Mais la situation prend une tournure encore plus dramatique lorsque Claire se présente chez elle, en état de panique et couverte du sang de quelqu’un d’autre. Tandis que Kate reconstitue avec effroi ce qui s’est véritablement passé, elle découvre jusqu’où une mère peut aller pour sauver son enfant.

Dans ce récit écrit par Brad Ingelsby et réalisé par Michael Pearce, il est question d’amour, de sacrifice et de survie.

Echo Valley est produit par Ridley Scott et Michael Pruss par le biais de la société de production Scott Free Films. Kevin J. Walsh est également un producteur via la société The Walsh Company, tout comme Brad Ingelsby.

Rendez-vous donc le 13 juin pour découvrir Echo Valley en streaming sur Apple TV+.

Il arrive qu’Apple sorte quelques-uns de ses films au cinéma aux États-Unis parce que c’était une étape obligatoire pour espérer avoir une nomination aux Oscars. C’est le cas ici, le film sortira dans certains cinémas, en plus d’être en streaming sur Apple TV+.