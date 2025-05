Epic Games l’a annoncé il y a quelques jours : Fortnite a de nouveau été soumis pour l’App Store, l’éditeur ayant choisi d’en passer par son compte développeur suédois pour revenir dans la boutique d’Apple. On sait aussi que Tim Sweeney (le CEO d’Epic) a mis de l’eau dans son vin pour tenter d’amadouer les lutins-validateurs de l’App Store : la version du jeu proposée à Apple propose en effet toujours un système de paiement in-app contrôlé par Apple, et donc soumis à une commission de 30%. L’utilisateur pourra toutefois payer ses VBucks un peu moins chers en passant par un lien externe, un lien accessible directement à partir de l’app : c’est là le gain d’une récente décision de justice qui oblige Apple à autoriser ces liens qui permettent de contourner la commission (et transforme Apple en hébergeur quasi gratuit pour les éditeurs de free-to-play).

Reste que rien n’oblige la firme de Cupertino à valider Fortnite, et l’on se doute aussi que la quasi gratuité de l’hébergement qui se profile pour les éditeurs d’apps Free-to-play pourrait aboutir à une augmentation drastique des frais d’inscription annuels au compte développeur Apple. Cette augmentation des frais de compte pourrait même ne viser que les seuls éditeurs de titres free-to-play, sans que d’ailleurs la justice ne puisse cette fois rien y faire.