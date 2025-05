Voilà qui s’annonce croustillant au vu du tempérament fantasque des deux personnages : Apple TV+ vient d’annoncer Wild Things, une mini-série qui mettra en vedettes les acteurs Jude Law (Bienvenue à Gattaca, Closer) et Andrew Garfield (Tu ne tueras point, Silence) dans les rôles des célèbres Siegfried & Roy. Pour rappel, Siegfried & Roy étaient des artistes de scène à Las Vegas, connus pour leur style clinquant et surtout… leurs deux tigres blancs. John Hoffman est à la fois concepteur, producteur exécutif, showrunner et réalisateur de la série. A noter que Jude Law et Andrew Garfield seront également producteurs exécutifs, en plus de leurs rôles dans la série.

« Cette série de huit épisodes d’une heure raconte la relation tumultueuse de deux des plus grands magiciens et showmen de l’histoire, chargés, avec leurs tigres blancs, de transformer Las Vegas en une destination familiale. Le duo repousse à l’extrême la frontière entre illusion et réalité, tant sur le plan personnel que professionnel, jusqu’à ce qu’une tragédie bouleverse tout et ouvre un mystère autour de leur dernier spectacle à Las Vegas. »

Le tournage de cette mini-série est prévu pour l’automne prochain, ce qui signifie que la disponibilité sur Apple TV+ devrait tomber vers le milieu ou la fin de l’année 2026.