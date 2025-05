Apple TV+ lève le voile sur Knife Edge: Chasing Michelin Stars, une nouvelle série documentaire qui se concentre sur la cuisine et qui est produite par Studio Ramsay Global, à savoir la société de production de Gordon Ramsay. L’animation sera assurée par Jesse Burgess, un présentateur anglais.

Une série documentaire autour de la cuisine

Explorant le monde de la haute gastronomie internationale avec un accès exclusif au Guide Michelin tout au long de l’année, Knife Edge : Chasing Michelin Stars suit le destin de chefs d’élite dans certains des restaurants les plus uniques et les plus célèbres du monde afin de déterminer s’ils vont gagner, conserver ou perdre cette précieuse étoile. Qu’il s’agisse de tenter d’obtenir sa première étoile, de travailler sans relâche pour garantir sa distinction ou de s’efforcer d’obtenir une deuxième ou une insaisissable troisième étoile, chaque chef est confronté à un défi profondément personnel.

L’étoile Michelin est la récompense culinaire la plus prestigieuse. Elle récompense les meilleurs ingrédients cuisinés selon les normes les plus strictes. Filmé dans des villes allant de Los Angeles à Londres, de Mexico à Copenhague, chaque chef tente de gagner une étoile ou de faire face au coup dur de la perdre, alors que l’équipe d’inspecteurs du Guide Michelin utilise de fausses identités et de faux numéros de téléphone pour dîner dans l’anonymat. Après tout, les récompenses pour la perfection culinaire sont considérables, et seuls les meilleurs obtiendront leur place sur la liste exclusive du Guide Michelin.

Une date de diffusion à déterminer

« En tant que chef, la recherche de la perfection est primordiale, et vous ne pouvez pas sous–estimer l’incroyable motivation et l’ambition, la détermination et les sacrifices auxquels ces chefs sont soumis jour après jour, en poursuivant le rêve d’être reconnu par le Guide Michelin », a déclaré Gordon Ramsay.

« Il n’y a pas d’honneur dans l’industrie aussi prestigieux et influent que l’étoile Michelin », a déclaré l’animateur Jesse Burgess. « Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de raconter l’histoire de quelques-uns des restaurants les plus passionnants du monde, qui mettent tout en œuvre, y compris l’évier de cuisine, dans leur quête obsessionnelle de la récompense suprême ».

Knife Edge: Chasing Michelin Stars aura le droit à huit épisodes sur Apple TV+. Il n’y a pas encore une date de sortie