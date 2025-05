Apple prépare une avancée majeure dans l’accessibilité de ses appareils. Selon le Wall Street Journal, l’entreprise va proposer dès cette année une technologie permettant de contrôler les iPhone, iPad et d’autres appareils par des signaux cérébraux. Cette innovation, fruit d’un partenariat avec la start-up de neurotechnologie Synchron, vise à transformer l’interaction avec les technologies pour les personnes souffrant de handicaps moteurs sévères.

Contrôler un iPhone avec son cerveau

Au cœur de ce projet se trouve le Stentrode, un dispositif implantable développé par Synchron. Contrairement aux implants invasifs, ce système s’installe via la veine jugulaire et se positionne dans un vaisseau sanguin à la surface du cerveau. Équipé de 16 électrodes, il capte les signaux neuronaux liés aux intentions motrices sans nécessiter de chirurgie cérébrale. Ces signaux se traduisent ensuite en commandes numériques, permettant aux utilisateurs d’interagir avec une interface.

Depuis 2019, Synchron a implanté le Stentrode chez dix patients sous l’autorisation de la FDA (agence fédérale américaine). Un participant atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA), résidant en Pennsylvanie et incapable d’utiliser ses bras ou ses mains, parvient ainsi à contrôler l’Apple Vision Pro et d’autres appareils Apple uniquement par la pensée. Bien que plus lente que les méthodes traditionnelles, cette prouesse marque un tournant pour l’accessibilité.

Vers une norme d’accessibilité universelle

Apple s’appuie sur son expérience avec le protocole Made for iPhone pour les aides auditives, lancé en 2014, afin de créer un standard industriel pour les interfaces cerveau-ordinateur. L’entreprise prévoit d’intégrer cette technologie à son système Contrôle de sélection, déjà utilisé pour connecter des appareils comme des joysticks. Ce nouveau standard, attendu pour fin 2025, pourrait établir une référence pour l’industrie.

À la différence de Neuralink, qui développe un implant plus invasif avec plus de 1 000 électrodes pour un contrôle plus précis, l’approche de Synchron privilégie la simplicité et la sécurité. Cette collaboration avec Apple pourrait redéfinir l’accessibilité numérique, tout en ouvrant la voie à de nouvelles interactions homme-machine.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a annoncé aujourd’hui plusieurs fonctionnalités d’accessibilité qui seront disponibles sur iOS 19, macOS 16, watchOS 12 et visionOS 3. Elles sont à retrouver sur cet article dédié.