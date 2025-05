Apple a déployé la mise à jour tvOS 18.5 pour l’Apple TV, mettant en place une fonctionnalité attendue par de nombreux utilisateurs : la synchronisation améliorée de la lecture en Dolby Atmos avec des enceintes connectées via AirPlay ou en Bluetooth. Cette nouveauté devrait résoudre des problèmes de désynchronisation audio qui ont frustré certains utilisateurs.

Du mieux pour la lecture en Dolby Atmos sur l’Apple TV

Depuis un certain temps, des témoignages ont émergé sur Reddit et les forums d’Apple. Les utilisateurs signalent que l’audio en Dolby Atmos, lorsqu’il est diffusé sur des barres de son ou des enceintes, y compris des HomePod, présente un léger décalage. Ce problème se manifeste notamment par un manque de synchronisation entre le dialogue et les images à l’écran. Par exemple, les mouvements des lèvres ne correspondent pas aux paroles dans les séries ou films. De même, des effets sonores arrivent avec un retard notable. Pour contourner ce souci, certains utilisateurs basculent vers un son surround 5.1 plus classique, une solution qui fonctionne mais déçoit ceux ayant investi dans des systèmes audio haut de gamme compatibles Dolby Atmos.

Pour activer la nouvelle fonctionnalité, Apple indique qu’il suffit de naviguer dans les réglages de l’Apple TV. Plus précisément, les utilisateurs doivent se rendre dans Réglages > Vidéo et Audio > Synchronisation audio sans fil. Cette option permet d’ajuster la lecture en Dolby Atmos pour une expérience plus agréable avec les enceintes.

La mise à jour tvOS 18.5 est disponible depuis hier pour l’Apple TV, mais Apple communique seulement aujourd’hui la liste des nouveautés (de la nouveauté en l’occurrence). Pour mettre à jour le boîtier, il faut se rendre dans Réglages > Système > Mises à jour de logiciels > Mettre à jour les logiciels. C’est aussi l’occasion de noter que tvOS 18.5 vient boucher 24 failles de sécurité.