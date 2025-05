À l’approche du 20e anniversaire de l’iPhone en 2027, Apple explorerait plusieurs innovations technologiques, dont l’intégration de la mémoire High Bandwidth Memory (HBM), selon ETNews. Cette technologie pourrait transformer les capacités d’intelligence artificielle des futurs smartphones.

Une mémoire taillée pour l’IA embarquée

La HBM, ou mémoire à large bande passante est un type de RAM qui superpose des puces mémoires verticalement, reliées par des microconnexions appelées Through-Silicon Vias (TSV). Cette configuration accélère considérablement les vitesses de transmission des données. Utilisée principalement dans les serveurs d’IA à ce jour, elle est souvent qualifiée de « mémoire pour l’IA » en raison de ses performances avec les cartes graphiques (GPU). La version mobile vise à offrir un haut débit de données tout en réduisant la consommation énergétique et l’encombrement des puces.

Apple pourrait renforcer les capacités d’intelligence artificielle directement sur l’iPhone, notamment pour exécuter des modèles d’IA complexes, comme les grands modèles de langage. Connecter la HBM au GPU de l’iPhone représente une piste sérieuse pour atteindre cet objectif, tout en préservant l’autonomie et en limitant la latence.

Partenariats et défis techniques

Apple aurait déjà entamé des discussions avec des géants de la mémoire vive, comme Samsung et SK Hynix, qui développent leurs propres versions de HBM dans la version mobile. Samsung mise sur une technologie d’encapsulation appelée VCS (Vertical Cu-post Stack), tandis que SK Hynix travaille sur une méthode nommée VFO (Vertical wire Fan-Out). Les deux entreprises visent une production de masse après 2026.

Cependant, des obstacles subsistent. La fabrication de HBM en version mobile a un coût bien plus élevé que la RAM LPDDR actuelle. Elle pose aussi des défis thermiques dans des appareils fins comme l’iPhone. De plus, l’empilement 3D et les TSV exigent une expertise pointue en matière d’encapsulation et de gestion des rendements.

Si Apple intègre cette technologie dans sa gamme d’iPhone 2027, elle marquerait un tournant pour célébrer les 20 ans de son smartphone. Les rumeurs évoquent également un écran sans bordures, incurvé sur les quatre côtés de l’appareil.