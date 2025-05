Les premières vidéos dévoilant CarPlay Ultra, la nouvelle version avancée du système d’infodivertissement d’Apple, viennent d’être publiées. Elles offrent un aperçu de ce nouveau système qui connecte l’iPhone au véhicule de manière immersive. Il succède à CarPlay dans sa version d’origine.

Un premier aperçu de CarPlay Ultra en action

Le constructeur britannique Aston Martin a partagé une vidéo montrant CarPlay Ultra en fonctionnement dans une de ses voitures.

Peu après, la chaîne YouTube de Top Gear a publié une présentation détaillée, offrant la première démonstration complète du système dans un contexte réel. La vidéo illustre le processus de configuration, la navigation, la personnalisation du tableau de bord, le contrôle des fonctions du véhicule, les options de widgets et les thèmes personnalisables.

Apple a annoncé que CarPlay Ultra est désormais disponible pour les nouvelles commandes de véhicules Aston Martin aux États-Unis et au Canada. Au cours de l’année prochaine, le système s’étendra à différents véhicules à l’échelle mondiale. De plus, les propriétaires de modèles Aston Martin équipés du système d’infodivertissement aux États-Unis et au Canada pourront bientôt bénéficier d’une mise à jour logicielle via leur concessionnaire afin de passer sur CarPlay UltrA.

D’autres constructeurs, comme Hyundai, Kia et Genesis, préparent l’intégration de CarPlay Ultra pour leurs voitures. Compatible avec les iPhone 12 et modèles ultérieurs sous iOS 18.5 ou plus récent, ce système promet une expérience fluide et personnalisée. En combinant l’esthétique propre à chaque marque avec les fonctionnalités d’Apple, CarPlay Ultra a pour vocation d’améliorer l’interaction entre le conducteur et son véhicule.