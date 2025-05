Apple vient d’annoncer que Michael J. Fox fera une apparition en tant que guest-star dans la saison 3 de la série de comédie Shrinking, marquant ainsi le retour à l’écran de l’acteur depuis sa « seconde retraite » en 2020 (retraite liée à des complications de la maladie de Parkinson). Ce choix de casting est particulièrement symbolique, puisque la série aborde déjà la maladie de Parkinson à travers le personnage du Dr Paul Rhoades interprété par Harrison Ford. Fox retrouvera aussi Bill Lawrence, le co-créateur de Shrinking, avec qui il avait déjà travaillé sur la série Spin City.

Malgré la maladie de Parkinson qui l’a laissé éloigné des écrans durant des années, Michael J. Fox est passé au statut d’acteur culte grâce à son rôle de Marty McFly dans le chef d’œuvre de Zemeckis, Retour vers le Futur

Le rôle de Michael J. Fox reste encore secret, mais l’on notera que sa participation à la série suit de peu le succès de son documentaire récompensé aux Emmy Awards, Still: A Michael J. Fox Movie, également diffusé sur Apple TV+, documentaire qui retrace sa carrière et son combat contre la maladie. La saison 3 de Shrinking accueillera également d’autres « guests » de marque, dont Jeff Daniels, Sherry Cola et Isabella Gomez.