Murderbot se présente comme une série de S.F au ton très « décalé » : Alexander Skarsgård y incarne un robot de sécurité qui parvient à s’auto-pirater et qui finit par sombrer dans un étrange double-bind : Murderbot (ou « AssaSynth » dans la série) juge en effet que les humains sont de parfaits crétins très vulnérables, et de ce fait a une tendance à vouloir les protéger tout en accomplissant une mission particulièrement dangereuse. Pour parfaire le tout, le robot humanoïde semble nourrir le fantasme secret d’une vie paisible … à regarder les séries de S.F ! En bref, on est plus proche ici du Guide du routard Galactique que de Star Wars, ce qui permettra sans doute à l’excellent Alexander Skarsgård d’élargir sa palette d’acteur. Les retours sont assez contrastés voire mitigés pour l’instant, mais il vaut toujours mieux se faire un avis par soi-même…

Outre Alexander Skarsgård donc, le casting comprend Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones et Tamara Podemski. La série est réalisée, écrite et produite par les frères Chris et Paul Weitz. Les deux premiers épisodes de Murderbot sont immédiatement disponibles sur Apple TV+. Les épisodes suivants (10 au total) seront diffusés chaque vendredi.