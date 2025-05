Après une attente de plusieurs jours, Apple a finalement bloqué (pour ne pas dire refuser) la procédure de validation du jeu Fortnite, ce qui donc barre l’accès du titre à l’App Store aux États-Unis et en Europe : « Apple a bloqué notre soumission de Fortnite, nous empêchant ainsi de le publier sur l’App Store aux États-Unis ainsi que sur l’Epic Games Store pour iOS dans l’Union européenne. Malheureusement, Fortnite sur iOS sera donc hors ligne dans le monde entier jusqu’à ce qu’Apple le débloque. »

Apple has blocked our Fortnite submission so we cannot release to the US App Store or to the Epic Games Store for iOS in the European Union. Now, sadly, Fortnite on iOS will be offline worldwide until Apple unblocks it.

— Fortnite (@Fortnite) May 16, 2025