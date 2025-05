Apple Pay connait actuellement des problèmes, au point que le service de paiement soit en panne pour plusieurs utilisateurs. Apple le confirme au niveau de sa page d’état du système.

Une panne en cours pour Apple Pay

Selon les dires d’Apple, la panne d’Apple Pay a débuté à 17h14. « Certains utilisateurs sont concernés. Les utilisateurs rencontrent actuellement des difficultés avec ce service. Nous analysons le problème et nous vous donnerons plus d’informations dès que possible », indique le fabricant. Il n’y a pas plus de détails pour le moment.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs confirment l’impossibilité de payer avec le service sur iPhone ou Apple Watch :

COMMENT ÇA APPLE PAY EST DOWN ??? pitié je sors dépenser la c’est pas le moment — Nola Darling 👩🏾‍🦱✨ (@nola_daarling) May 16, 2025

Apple pay qui bug ou c'est moi ? — Hala Madrid (@HalaMad2297) May 16, 2025

J’suis le seul à avoir Apple Pay qui beug ???? — 𝐏𝐀𝐏𝐀 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐋𝐄𝐁 ❤️ (@papsvynor) May 16, 2025

Apple Pay qui marche plus, je vais me foutre en l’air — Zelin 🇲🇦🇺🇸 (@3rbi_chl) May 16, 2025

Outre Apple Pay, Apple fait savoir qu’il y a un problème avec son application Cartes (Wallet). Le message d’erreur communiqué est le même, là aussi la panne a débuté à 17h14.

Aux États-Unis, l’Apple Card a également connu des problèmes, tout comme le service Apple Cash qui permet de s’envoyer de l’argent. Mais Apple assure que c’est maintenant de l’histoire ancienne, et ce depuis 15 minutes maintenant. Mais pour Apple Pay et l’application Cartes, il y a toujours des problèmes chez certains utilisateurs.