Apple va-t-il lancer de nouveaux AirPods en 2025 ? Plusieurs indices l’ont suggéré jusque-là, mais l’analyste Ming-Chi Kuo, souvent bien renseigné, indique aujourd’hui que cela pourrait finalement ne pas être le cas.

Il faudrait attendre 2026 pour de nouveaux AirPods

Pas plus tard que la semaine dernière, Apple a modifié une ligne de code dans une de ses mises à jour. La mention « Requiert Apple AirPods Pro de 2e génération » est devenue « Requiert Apple AirPods Pro 2 ou ultérieurs ». Cela pouvait ainsi suggérer que les AirPods Pro 3 étaient en approche et que le nécessaire était fait du niveau du logiciel pour préparer le terrain.

Pour autant, Kuo assure qu’Apple ne prévoit pas de nouveautés pour les AirPods en 2025 et il faudrait ainsi attendre 2026. Il réitère que les AirPods Pro 3 devraient avoir une caméra infrarouge et que la production en masse débuterait l’année prochaine. D’autres rumeurs ont parlé d’un nouveau design, de la nouvelle puce H3 d’Apple pour des performances accrues, d’une latence réduite et d’une meilleure gestion de l’audio. La qualité audio devrait également s’améliorer, tout comme la réduction de bruit active. Il faut aussi s’attendre à des améliorations pour les fonctions en lien avec la santé (en lien avec la caméra infrarouge).

D’autre part, Kuo fait savoir qu’Apple lancera un nouveau modèle du casque AirPods Max en 2027 avec comme particularité d’être plus léger que la version actuelle. Pour rappel, la précédente « mise à niveau » a seulement consisté à l’ajout d’un port USB-C pour remplacer le port Lightning et de nouveaux coloris. Apple n’a pas amélioré l’audio ou d’autres éléments du casque audio.