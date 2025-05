Apple nourrit de grandes ambitions pour la nouvelle version de Siri et son chabot d’intelligence artificielle. L’assistant vocal, souvent critiqué pour ses limites, rivaliserait avec la version actuelle de ChatGPT, selon des propos de cadres d’Apple obtenus par Bloomberg.

Une version dopée à l’IA en cours de développement

Certains cadres d’Apple pousseraient pour faire de Siri un concurrent direct de ChatGPT. Une version nouvelle génération de l’assistant, fonctionnant comme un véritable chatbot, aurait fait des progrès significatifs lors des tests menés ces six derniers mois. Selon des responsables d’Apple, le chatbot serait désormais au niveau des dernières moutures de ChatGPT. Pour y parvenir, Apple explore la possibilité d’offrir à Siri un accès à Internet, lui permettant de collecter et synthétiser des informations provenant de multiples sources, à l’image de son rival.

À Zurich, une équipe travaille dans de nouveaux bureaux dédiés à l’intelligence artificielle sur une refonte complète de l’architecture logicielle de Siri. Ce modèle monolithique, basé entièrement sur un grand modèle de langage (LLM), remplacera à terme l’architecture actuelle, qualifiée d’« hybride » et jugée incohérente après des années d’ajouts disparates. Cette nouvelle base rendra Siri plus conversationnel et plus efficace dans le traitement des informations.

Des défis et une concurrence accrue

Malgré ces avancées, Apple reste à la traîne. Aucune version de Siri exploitant un LLM ou intégrant des fonctionnalités de chatbot n’a encore été déployée pour le grand public. Pendant ce temps, les concurrents (OpenAI, Google, Anthropic, etc) continuent d’innover à un rythme soutenu, ce qui pourrait creuser l’écart.

Gemini, l’IA de Google, va rejoindre iOS 19 comme alternative à ChatGPT pour Siri. Apple discuterait également avec Perplexity pour inclure son service d’IA dans Siri et les recherches Safari à l’avenir.

En misant sur une refonte ambitieuse, Apple cherche à repositionner Siri comme un acteur majeur de l’IA conversationnelle. Mais l’entreprise parviendra-t-elle à tenir ses promesses et à rattraper son retard face à une concurrence de plus en plus affûtée ? Réponse dans quelques mois.