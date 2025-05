Google vient de lancer une nouvelle app mobile, et c’est forcément un petit évènement : NotebookLM, un outil de prise de note boosté à l’IA (disponible en ligne depuis 2023), est désormais disponible sur iOS et Android (Lien App Store – Gratuit – iPhone). Conçue pour aider les utilisateurs à interagir avec des informations complexes, l’application mobile reprend de nombreuses fonctionnalités clés de la plateforme, comme l’analyse de documents, la création de résumés, de frises chronologiques, et même des discussions audio au format podcast animées par des « hôtes IA » ! « Nous avons reçu de nombreux retours positifs de la part des millions d’utilisateurs de NotebookLM, notre outil conçu pour comprendre et interagir avec des informations complexes » précise Google sur sa page de blog « L’une des demandes les plus fréquentes concernait une application mobile — permettant d’écouter des résumés audio en déplacement, de poser des questions sur les sources en temps réel, et de partager du contenu directement dans NotebookLM pendant la navigation. »

L’une des grandes nouveautés de l’application est l’accès hors ligne aux résumés audio — une fonctionnalité particulièrement originale qui affiche même des hôtes générés par IA, des hôtes qui discutent de votre projet à la manière d’un podcast. Les utilisateurs peuvent désormais télécharger ces contenus pour les écouter sans connexion et bénéficier d’une lecture en arrière-plan pour plus de flexibilité. La version iOS ajoute une dimension interactive en permettant aux utilisateurs de « rejoindre » la conversation IA pour réorienter un résumé ou poser des questions spontanées. Le partage de contenu vers NotebookLM a également été simplifié : il est maintenant possible d’ajouter facilement des sites web, fichiers PDF ou vidéos YouTube comme sources. Google prévoit d’élargir la gamme de formats pris en charge dans les prochaines mises à jour afin d’augmenter encore la polyvalence de l’application. Enfin, NotebookLM propose aussi une formule premium “Plus” destinée aux entreprises, établissements scolaires et clients professionnels, disponible via l’abonnement Google One AI Premium.