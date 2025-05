Apple TV+ annonce que Las Azules va continuer, puisqu’il y aura une saison 2. En effet, la série en espagnol a été renouvelée par le service de streaming. Celui-ci assure qu’elle connait de très bonnes critiques.

Saison 2 validée pour Las Azules

Située en 1971 et inspirée de faits réels, la deuxième saison de Las Azules poursuit l’histoire de quatre femmes qui ont défié les normes ultraconservatrices de l’époque en devenant la première force de police féminine du Mexique. Maintenant promue lieutenante, María (jouée par Bárbara Mori) se trouve déchirée entre les règles qu’elle a juré de faire respecter et une volonté implacable de découvrir la vérité lorsque le meurtre d’une jeune étudiante universitaire est suivi d’autres victimes et révèle une conspiration plus profonde. Alors que les meurtres s’amplifient et que la frontière entre le coupable, la victime et le vengeur commence à s’estomper, María, Ángeles (Ximena Sariñana), Gabina (Amorita Rasgado) et Valentina (Natalia Téllez) sont entraînées dans un labyrinthe de secrets enfouis et de douloureuses remises en question.

Pour l’instant, il n’y a pas d’informations complémentaires. Apple TV+ ne donne pas la date de sortie. Il n’y a pas non plus de détails sur le nombre d’épisodes ou sur la reste du casting. Nous savons seulement que Billy Rovzar fera office de producteur exécutif et que la série est produite par Lemon Studios.