Microsoft va proposer une nouvelle fonctionnalité pour Windows 11, baptisée Cross Device Resume, qui permettra aux développeurs d’applications de synchroniser l’expérience utilisateur entre un smartphone et un PC. Présentée lors de la conférence Build 2025, cette option rappelle le système Handoff d’Apple, qui permet de passer d’un iPhone à un Mac en reprenant une tâche exactement là où elle a été laissée.

Bien que la démonstration ait été retirée de la session de Microsoft, un utilisateur sur X (ex-Twitter) a repéré les détails avant leur suppression.

Une expérience améliorée entre le téléphone et le PC

La démonstration, désormais supprimée, mettait en avant l’application Spotify pour illustrer le fonctionnement de Cross Device Resume. Dans cet exemple, une chanson jouait sur l’application Spotify d’un smartphone Android. Sur un PC sous Windows 11, l’icône de Spotify apparaissait dans la barre des tâches, accompagnée d’un symbole de téléphone. En survolant cette icône, l’utilisateur voyait que l’application était active sur son téléphone. Un simple clic ouvrait Spotify sur le PC, reprenant la lecture au moment précis où elle s’était arrêtée sur le smartphone. Cette intégration garantit une continuité sans interruption, que ce soit pour écouter de la musique ou utiliser d’autres applications.

Outre Spotify, des applications comme WhatsApp devraient également adopter cette fonctionnalité. Microsoft va encourager les développeurs tiers à l’intégrer, soulignant qu’elle offre une nouvelle opportunité pour rendre leurs applications plus visibles sur Windows. Cette synchronisation entre appareils vise à simplifier l’expérience utilisateur, tout en renforçant l’attrait des applications compatibles.

Une nouvelle tentative après Project Rome

Ce n’est pas la première fois que Microsoft explore ce type de fonctionnalité similaire à Handoff d’Apple. En 2016, l’entreprise avait lancé Project Rome, un outil destiné à synchroniser les données des applications entre PC Windows et smartphones. Cross Device Resume semble être une évolution ou un remplaçant de ce projet, avec une approche plus aboutie et intégrée à Windows 11. En facilitant la transition entre appareils, Microsoft cherche à répondre à une demande pour des expériences connectées, dans un contexte où les utilisateurs jonglent souvent entre plusieurs appareils au quotidien.

Il n’y a pas encore d’information sur la date de disponibilité.